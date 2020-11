Venti di burrasca e piogge abbondanti: doppia allerta meteo in provincia di Foggia e in Puglia

Nuova ondata di maltempo in arrivo nella provincia di Foggia e in tutta la Puglia. A partire dalla giornata di domani e per le successive 24-36 ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha diramato una doppia allerta meteo.

La prima è arancione in Capitanata e gialla per il resto della Puglia, per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico. Si prevedono infatti precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati fino a elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati deboli.

Allerta gialla su tutta la regione per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico, correlato ai venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti settentrionali, in estensione sulla Puglia. Si prevedono, inoltre, forti mareggiate lungo le coste esposte.