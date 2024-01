Meteo Foggia: aria fredda, rovesci e poi di nuovo il sole

Una blanda circolazione di bassa pressione alimentata da venti freddi provenienti dai Balcani, sarà responsabile di nuove precipitazioni a carattere di rovescio su buona parte della regione tra mercoledì e giovedì.

Nel prossimo fine settimana, a causa della rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale, le condizioni meteorologiche tenderanno gradualmente a migliorare con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti ma senza precipitazioni.

Le temperature saranno in lieve ulteriore calo fino a giovedì, in ripresa durante il fine settimana. Ventilazione ancora sostenuta dai quadranti orientali fino a venerdì, in graduale affievolimento nel fine settimana.

Le previsioni meteo a Foggia

Condizioni di cielo nuvoloso con deboli precipitazioni associate tra mercoledì e venerdì sulla città di Foggia. Tra giovedì pomeriggio e venerdì notte infatti, un nuovo afflusso di aria fredda ed instabile da est, darà luogo a nuovi rapidi rovesci.

Un netto miglioramento del tempo è atteso tra sabato e domenica, quando l’alta pressione favorirà maggiore soleggiamento sulla città. Temperature in lieve ulteriore calo, specie nei valori massimi con punte non oltre i 10°C. Minime in calo con valori fino a 3°C nel fine settimana.