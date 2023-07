Emanata alle 13, l'allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico per temporali in provincia di Foggia e in Puglia, durerà fino alle 19 di oggi. Attese precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrosettentrionale con quantitativi cumulati puntualmente moderati. In Salento e sui bacini del Lato e del Lenne, è prevista invece un'allerta gialla per vento