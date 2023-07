Foggia scotta: la prossima settimana previsti 45 gradi, poi tregua

Il caldo torrido non molla la presa. E’ in arrivo una nuova forte ondata di calore fra il 24 e il 25 luglio. Come comunica il meteorologo di 3bmeteo Francesco Del Francia, si toccheranno punte anche di +10°C superiori alle medie stagionali nel corso di martedì 25 luglio. I valori massimi che potrebbero registrarsi dovrebbero abbracciare i 43-46°C in particolare sul Tavoliere delle Puglie, e sulle pianure dell'entroterra della Terra di Bari, della Valle d'Itria e del Salento.

Nel dettaglio, Foggia tra il 24 e il 25 luglio dovrebbe registrare massime sui 43-45°C, valori minimi elevati e superiori ai 26°C con afa ben presente. Bari tra 24 e 25 luglio dovrebbe attestarsi sui 37-41°C, valori minimi anch'essi elevati e superiori ai 27°C con afa alle stelle. Su Lecce ci aspettiamo valori sui 39-42°C per quanto riguarda le massime, mentre le minime si attesteranno sui 26°C circa. Su Brindisi punte massime tra 36 e 41°C, mentre le minime risulteranno sui 26°C. Attenzione anche agli elevati tassi di umidità.

Un progressivo ritorno alle medie stagionali è previsto a partire dal 27 luglio e fino a circa la prima settimana di agosto, con la probabile comparsa di maggiore variabilità o locale instabilità pomeridiana, specie nell'entroterra, e in particolare con l'arrivo di agosto.

(foto da 3bmeteo)