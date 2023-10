Il bel tempo ha le ore contate: da mercoledì pioggia e calo delle temperature

L’autunno è arrivato. Anche se il maltempo delle scorse ore ha lasciato il posto a sole e temperature decisamente più miti che nelle prossime ore raggiungeranno punte di 27-28°C, mercoledì arriverà una perturbazione che porterà piogge, temporali e un calo termico.

Nel dettaglio in Capitanata – secondo quanto riportato da 3bmeteo – lunedì un campo di alte pressioni garantirà tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata con venti deboli e nubi sparse alternate a schiarite per martedì. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata con temperature comprese fra i 16°C dell’entroterra e i 20°C delle zone costiere. Tra giovedì e sabato, cielo sereno con qualche debole pioggia, e le temperature scenderanno fino a toccare i 9°C.