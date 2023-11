Nel Foggiano scattano 24 ore di allerta 'gialla': attesi venti forti e di burrasca

"Venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti meridionali". E' quanto previsto nel bollettino di criticità regionale diramato quest'oggi dalla protezione civile, che ha lanciato una allerta meteo 'gialla' per vento per complessive 24 ore. L'allerta scatterà alle 20 di oggi, 2 novembre, e resterà in vigore fino alle 20 di domani, 3 novembre. Interessato tutto il territorio di Capitanata e il resto della regione.