Puglia sferzata da vento forte e di burrasca: in arrivo 24-36 ore di allerta meteo

"Venti tendenti a forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Puglia settentrionale e di burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale". E' quanto previsto nell'ultimo bollettino meteo diramato dalla Protezione civile regionale che ha lanciato una doppia allerta meteo per vento, 'gialla' per l'area del Foggiano, 'arancione' per la zona più a sud della Regione. L'allerta scatterà a partire dalle 12 di domani, 4 febbraio 2023, e resterà in vigore per le successive 24-36 ore.