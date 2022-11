Allerta meteo 'gialla' nel Foggiano: attese 12 ore a rischio pioggia

Allerta meteo 'gialla' nel Foggiano, dove sono attese 12 ore a rischio pioggia. E' quanto previsto nell'ultimo bollettino meteo della Protezione civile regionale, che lancia una allerta meteo 'gialla' (rischio: idrogeologico per temporali), che scatterà alle 8 di domani, 19 novembre, e resterà in vigore per le successive 12 ore.

Nel dettaglio, sono previste: "Precipitazioni sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale settore ovest, con quantitativi cumulati moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati su Puglia settentrionale". Coinvolti tutti i distretti della provincia: dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il tavoliere.