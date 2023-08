Forti raffiche di vento spezzano l’estate: scatta l’allerta gialla nel Foggiano

Forti raffiche stanno sferzando, nelle ultime ore, la provincia di Foggia. Il vento che sta spazzando anche le coste garganiche preannuncia l’arrivo di una perturbazione che spezzerà l’estate con temperature in generale diminuzione.

Alle 14 di oggi, lunedì 28 agosto, è scattata l’allerta gialla valida per le successive 10 ore in tutta la Puglia. In Capitanata, la protezione civile segnala il rischio vento almeno fino a mezzanotte. Sono previsti venti da forti a burrasca occidentali.

Nel resto della regione si segnala anche il rischio idrogeologico per temporali fino al Basso Ofanto.