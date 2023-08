Temporali in arrivo nel Foggiano: scattano 24 ore di allerta, possibili grandinate e forti raffiche di vento

Scatta alle 20 di oggi, venerdì 4 agosto, ed è valida per le successive 24 ore, l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile della Puglia.

In tutta la regione, dal Gargano al Salento, il bollettino segnala rischio idrogeologico per temporali. Il maltempo non risparmierà il Tavoliere e i Monti Dauni.

Sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.

I fenomeni - avvertono dalla Protezione civile - possono essere accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.