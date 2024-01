La Befana porta vento e freddo in Capitanata

La Befana porta dolci e carbone, ma anche tanto vento in provincia di Foggia, dove nella giornata di domani, dalle 8 alla mezzanotte del 6 gennaio, per 16 ore, c'è un'allerta gialla per venti da forti a burrasca sud-orientali. Secondo quanto riporta 3BMeteo.com, le temperature saranno in diminuzione ovunque: domenica massime sui 9-13°C a Sud.

Questo afflusso di aria fredda è previsto perdurare anche nei primi giorni della settimana con un ulteriore abbassamento delle temperature, alimentando una fase tipicamente invernale sull’Italia: "Il rapido cambio di scenario invernale non riguarderà solo la nostra Penisola ma buona parte dell’Europa. Sono le conseguenze dell'elevazione di un forte anticiclone tra Gran Bretagna e Scandinavia e che comporterà la discesa verso l’Europa meridionale di una saccatura di aria fredda di recente origine artica. La Scandinavia attualmente è un serbatoio di aria gelida e si registrano temperature da record con punte anche inferiori ai -40°C”.