Torremaggiore festeggia Maria Santissima della Fontana

Torremaggiore celebra Maria Santissima della Fontana. I festeggiamenti, organizzati dal Comitato Festa, si terranno da domenica 31 marzo a giovedì 4 aprile.

Apertura della festa, dunque, la domenica di Pasqua alle 12 con l’intronizzazione del venerato Simulacro di Maria SS della Fontana in Chiesa, mentre la sera dopo la messa delle 19 ci saranno la deposizione della corona d’alloro dinanzi al Monumento dei Caduti e a seguire l’accensione delle luminarie. Alle 20 in piazza Incoronazione, il gran concerto di Pasqua con il complesso lirico-sinfonico Costanzo Marino Città di Torremaggiore diretto dal maestro Antonello Ciccone e i tre tenori Marco Ferrante, Alessandro Fortunato e Stefano Sorrentino (in caso di avverse condizioni meteo, il concerto si terrà presso l’Auditorium San Giovanni Bosco). Alle 21.30 chiusura di serata con lo spettacolo musicale ‘Made in Italy’ su Corso Matteotti.

Lunedì 1 aprile alle 18 concerto itinerante per le vie cittadine del Complesso bandistico Costanzo Marino Città di Torremaggiore, alle 18.30 la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di San Severo Monsignor Giuseppe Mengoli, alle 20 a benedizione degli automezzi su via della Costituente e alle 21.30 il rientro del Simulacro di Maria Santissima della Fontana. Alle 22 musica con Gianni Celeste.

Martedì 2 aprile alle 9.30 appuntamento con la processione del Simulacro per le vie cittadine preceduta dallo spettacolo dell’Aps ‘Sbandieratori e Musici Florentinum’ di Torremaggiore. Alle 17 rientro del Simulacro in chiesa e spettacolo di fuochi pirotecnici, mentre alle 19.30 in piazza Incoronazione spettacolo del concerto bandistico ‘Città di Conversano’ diretto dal maestro Susanna Pescetti. Alle 22 spettacolo di luci con le fontane danzanti e a partire dalle 23.30 dj set in corso Italia.

Mercoledì 3 alle 11 per le vie cittadine processione del Simulacro che alle 20.30 sarà accolto in chiesa da un momento muscale che vedrà protagonisti il soprano Tina De Luca e il maestro Felice Iafisco. Chiusura di giornata con dj set e fuochi pirotecnici.

Giovedì 4 aprile gran finale di festa a partire dalle 21 con lo spettacolo di Francesco Cicchella e i fuochi d’artificio.