Il comico Francesco Cicchella chiude la festa della Madonna della Fontana a Torremaggiore

A Torremaggiore chiusura della festa della Madonna Maria Santissima della fontana all’insegna della comicità. Giovedì 4 aprile alle 21 in piazza dell’Incoronazione, direttamente da ‘Tale e Quale Show’, ci sarà Francesco Cicchella con il suo spettacolo ‘Radio Live Show’. A seguire dj set con i dj di Radio Norba Mauro Dal Sogno e Steven Sale.

Chi è Francesco Cicchella. Sin da bambino appassionato di teatro, studia pianoforte e canto jazz al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. A 17 anni vince il Premio Totò alla comicità e debutta in tv in ‘Cominciamo bene’ su Rai 3 e ‘Stiamo tutti bene’ su Rai 2. Nel 2009 vince il Premio Alighiero Noschese ed entra nel cast di ‘Made in Sud’ insieme a Vincenzo de Honestis, con il quale forma il duo ‘Doppia Coppia’. Conquista il grande pubblico con le imitazioni di Michael Bublé, Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri e Kekko Silvestre dei Modà. Nel 2015 vince ‘Tale e Quale Show’. Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 ‘Enjoy - Ridere fa bene’ condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.