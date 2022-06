L'impatto del digitale sull'industria dello sport: cambiamenti e scenari futuri nel libro di Carito e Piacquadio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Da domani, 21 giugno 2022, è disponibile in tutte le librerie e gli store virtuali, il libro “Sport, Intrattenimento e Digitalizzazione. L’enter(sport)ainment come nuovo modello di business”, pubblicato da Franco Angeli Editore (un'opera interamente “pugliese” ad opera dello sports-manager biscegliese Paolo Carito, coadiuvato da Agostino Piacquadio, esperto di marketing sportivo proveniente da Lucera. Il volume, che può vantare il contributo, a livello di prefazione, da parte dell’ex tecnico di Milan, Roma e Juventus, Fabio Capello è rivolto a operatori, studenti e curiosi dello sport business, approfondisce le best practices e i trend che attendono l’industria in ottica di innovazione digitale e dimensione spettacolare.

La prefazione di Fabio Capello indica la direzione del libro con un rapido excursus e approfondimento dell’esperienza manageriale durante il periodo al Milan, a testimonianza di come il calcio, e più in generale lo sport, abbia sempre avuto una importante commistione con i temi del business, management, fan engagement e intrattenimento.

La domanda dalla quale parte la riflessione degli autori è “Qual è l'impatto del digitale - e più recentemente della pandemia - sull'industria dello sport?” Come sono cambiate le logiche attraverso le quali le realtà sportive cercano di coinvolgere i tifosi e di intercettare nuovi pubblici?”

Negli ultimi anni abbiamo assistito a cambiamenti importanti, soprattutto grazie alla trasformazione digitale e ai risultati che essa ha generato su tutto l'ecosistema sportivo, introducendo nuovi modelli di monetizzazione, di produzione di contenuti e di comunicazione.

Il concetto alla base di questo cambiamento si declina nell’unione di sport ed intrattenimento, enter(sport)ainment appunto. Migliorare l’interazione con i fan sarà una delle sfide più avvincenti, viene sottolineato nel libro. Soprattutto per questa necessità lo sport si trova ad affrontare la trasformazione da attività puramente agonistica a una vera e propria piattaforma di intrattenimento. Con la parola “sport” inserita di proposito all’interno e al centro di entertainment, gli autori ne sottolineano una declinazione dello stesso che si evolve e genera nuovi linguaggi, nuovi format e nuovi attori.

L'obiettivo è far comprendere come lo sport abbia bisogno di rivedere i suoi confini e come i decision makers abbiano il compito di guidare il cambiamento. La grande sfida non è tanto il cambiamento ma la sua gestione.