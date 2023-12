Il sorriso di Mary porta a teatro la solidarietà

Una serata all'insegna del sorriso e della solidarietà quella promossa dalle associazioni Daunia Viva di Lucera e LiberaMente di Rocchetta Sant'Antonio quella che si terrà domenica 10 dicembre 2023 nel Teatro Comunale di Lacedonia (Av). Un vero appuntamento con la magia del teatro e la beneficenza, come avrebbe voluto Maria, una ragazza solare rapita alla vita da un tumore a soli 25 anni, che però ha lasciato, nonostante le dure prove, un vero esempio di grande forza d'animo a sostegno dei più piccoli, avviando attività per i pazienti pediatrici durante le lunghe degenze nei vari presidi sanitari italiani. Per questo motivo in sua memoria le due associazioni, per il secondo anno, hanno voluto promuovere l''iniziativa di beneficenza “Il Sorriso di Mary”, per raccogliere fondi a sostegno dei reparti oncologici pediatrici della Puglia. Difatti l'intero ricavato della serata sarà utilizzato per garantire ai piccoli pazienti e alle famiglie dell'UOC Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, un supporto psicologico con un professionista ausiliare oltre alla realizzazione di un progetto che prevede l'allestimento di un piccolo “punto coiffeur”, dove le mamme dei pazienti più piccoli sacrificate a restare per lunghi periodi nei reparti, avranno la possibilità di concedersi un momento legato alla cura della persona, grazie ad una serie di parrucchieri volontari che si alterneranno per garantire gratuitamente il servizio ogni lunedì. Un gesto quest'ultimo importante per i genitori e per la loro salute mentale, perchè se pur per brevi momenti ridona a loro la serenità di una vita normale.

La serata di beneficenza vedrà salire sul palcoscenico del Comunale di Lacedonia la compagnia dei "Teatranti Improvvisati" con lo Spettacolo teatrale "Tale e quale" scritto e diretto da Vincenza Consorte. Inoltre sono previsti interventi e contributi di attori e artisti del mondo dello spettacolo e coreografie della scuola di danza “A Time For Dancing”. La kermesse prenderà il via alle ore 20.30 e per info, biglietti e prenotazioni è possibile contattare il +39 392 154 8985, oppure le pagine social @rocchettaturismo (su Instagram) e @rliberamente (su facebook).