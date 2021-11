A Cerignola si rilegge la Divina Commedia con 'Le donne di Dante'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nel’ambito della novena in preparazione alla festa della Immacolata Concezione, il Consiglio Pastorale della Parrocchia Sant’Antonio di Cerignola, ha organizzato due serate culturali. La prima si terrà venerdì 3 dicembre alle ore 20 nella omonima Chiesa Parrocchiale di Viale S. Antonio, 1, sarà ospite il Signor Giuseppe Gulotta. Il tema dell’incontro è: “Ventidue anni di carcere da innocente”.

Giuseppe Gulotta, “voleva essere reclutato nella guardia di finanza, era un ragazzo di Alcamo. Aveva diciotto anni, compiuti il 7 agosto 1975. Era andato a Roma, aveva riempito un mucchio di scartoffie e firmato un sacco di documenti. Gli avevano detto che era andato bene e che un giorno sarebbe stato assunto e forse la sua prima destinazione sarebbe stata l’Isola d’Elba. Fin da ragazzo aveva lavorato, da barbiere o da manovale. Ma lo Stato che voleva servire lo ha sbattuto in galera per 22 anni da innocente, accusato, in concorso con altri, di aver ammazzato due carabinieri. Solo nel 2012, dopo la revisione del processo si è giunti alla assoluzione per non aver commesso il fatto”, dichiara il parroco don Carmine Ladogana. “Il percorso sinodale che come Chiesa stiamo vivendo -prosegue il parroco- nasce innanzitutto dall’ascolto di storie, come quella di Giuseppe, che si intreccia con il suo vissuto di fede”.



Il secondo appuntamento sarà per Sabato 4 dicembre alle ore 20,00, sempre presso la Chiesa Parrocchiale. Questo secondo appuntamento si inserisce nell’ambito del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Sarà Teresa Spadafina con un monologo dal lei scritto dal titolo: “Le donne di Dante” a rileggere alcune pagine della Commedia tra poesia e attualità. I due eventi potranno essere seguiti sulla pagina facebook della Parrocchia Sant’Antonio da Padova Cerignola.