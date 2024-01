Sold-out per Pinuccio al 'Dalla' con il suo 'Non mi trovo', una satira pungente sulle storture dei social network

Sold-out al Teatro Comunale 'Lucio Dalla' di Manfredonia per lo spettacolo fuori abbonamento che vedrà in scena Pinuccio, volto e voce della satira pugliese, con il suo nuovo show 'Non mi trovo'.

L’appuntamento, in programma mercoledì 31 gennaio alle ore 21.00, è il terzo sold-out (dopo 'Nutcracker Orchestra' e 'In ogni vita la pioggia deve cadere') di “futura”, la stagione di prosa organizzata dal Comune di Manfredonia, dal Teatro Pubblico Pugliese e da Bottega degli Apocrifi.

'Non mi trovo' è un viaggio fra i paradossi dei social media, in un parallelismo fra la nostra vita attuale – dominata da questi mezzi di comunicazione – e la vita precedente al loro avvento. Pinuccio, alter ego di Alessio Giannone, dal 2015 inviato del tg satirico 'Striscia la notizia' e già collaboratore di programmi televisivi e radiofonici come 'La guerra dei Mondi' (Rai3), 'Tg Zero' (Radio Capital) e 'La Zanzara' (Radio 24), con la sua comicità corrosiva guiderà lo spettatore in una riflessione divertente e leggera sul modo in cui i social media hanno influenzato e trasformato le nostre vite.

Attraverso un mix di monologhi, sketch e interazioni con il pubblico, Pinuccio si troverà in un’aula di tribunale per farsi processare con la surreale richiesta di essere condannato perché inadeguato al mondo contemporaneo. Lo spettacolo metterà in evidenza i paradossi che abbiamo sperimentato con l’avvento dei social perché se da un lato ci sono i vantaggi della connessione virtuale con la possibilità di rimanere in contatto con amici oppure la possibilità di esprimere le nostre opinioni su piattaforme così potenti, dall’altro lato si creano situazioni paradossali in cui ci sentiamo soli, nonostante l’apparente possibilità di avere centinaia di amici virtuali.

Questa dissociazione ha determinato un vero e proprio circo fatto di personaggi improbabili e di usi e costumi inimmaginabili fino a qualche anno fa che verranno raccontati da Pinuccio con ironia e comicità, ma anche con l’invito a riflettere sulla nostra dipendenza dai social media e sulla possibilità di ricercare un equilibrio tra il mondo virtuale e quello reale. Al termine dello spettacolo, presso la Chiesa San Francesco da Paola, Pinuccio sarà intervistato dal giornalista Matteo Palumbo per “Artisti di stagione”, la serie di incontri post-spettacolo con gli attori e i registi del cartellone teatrale del Dalla.