A Lucera l'abilità si trasforma in performance artistica

La creatività è una delle principali caratteristiche che ci rende esseri straordinari.

Dall’intelletto alla manualità, una connessione virtuosa capace di fruttare meraviglie. Nasce da questo fondamento il nuovo progetto dell’associazione culturale, artistica, ambientale, scientifica Utò-Lo Spazio della Luce dal titolo Ability-Capacità straordinarie, che sarà caratterizzato da un doppio evento.

Appuntamento in due step, ad ingresso libero e gratuito, rispettivamente il 15 e 22 aprile nella sede laboratoriale di Utò in via Pignatelli 14 a Lucera, in provincia di Foggia. Protagoniste persone talentuose del territorio che condivideranno le loro “abilità” in un processo espositivo e divulgativo: artigiani che intrecciano il cotone, che lavorano sul legno, che inventano forme dalla resina, che generano cera per candele, che realizzano borse inedite.

Il primo evento di Ability sarà caratterizzato da una mostra collettiva e dalla musica dal vivo, unite dal filo della creatività.

Sabato 15 aprile, dalle ore 19, partirà l’esposizione collettiva. Questi i protagonisti della manualità con i loro progetti: DreaMakers Lab di Margherita Biscotti, che crea complementi d’arredo e decorazioni in macramè, generando intrecci con le corde di cotone; Diversamente Alcolico di Francesca Massariello, che attua un lavoro creativo sulle bottiglie di vetro, finalizzato a trasformarle in oggetti di design; Musa_s_decor, ossia l’artista GiovaMusa Scarafino che crea oggetti in resina e gioielli con la tecnica di incastonatura delle pietre Wire Wrap; Vetrarte di Barbara Mentana, la quale è specializzata nella lavorazione artistica del vetro “per arredare ed emozionare”; Gianmaria Preziuso e la sua chirurgica abilità di generare oggetti funzionali come accessori realizzati e lavorati attraverso il cuoio; Mag, che produce modellazioni attraverso la pasta di mais.

Ad arricchire l’esposizione collettiva ci sarà il concerto di Raffaele Pio Onorato e Francesco Tozzi dell’Ensamble Bona Fides.

Si tratta di una formazione laboratoriale musicale, poiché esegue melodie attraverso gli strumenti di stampo medievale, generati con la tecnica originaria dagli stessi membri del gruppo. Il secondo evento di Ability sarà caratterizzato da una mostra espositiva e dalla musica live.

Appuntamento a sabato 22 aprile, dalle ore 19, sempre nell’area laboratoriale di Utò-Lo Spazio della Luce, in via Pignatelli 14 a Lucera, con la mostra collettiva delle Saracene, le quali realizzano borse originali artigianali. Gli oggetti accessori di moda sono realizzati da un gruppo tutto al femminile, unite da un marchio che richiama all’origine “Saracena” lucerina: Lucia Cardillo, Adriana Dello Preite, Anna Pina Dello Preite e Giovanna Dello Preite.

Ad integrare la mostra collettiva ci sarà l’esibizione musicale dal vivo firmata da Carlo Maria D’Angelo, in arte Charlie Boy. Dalla consolle le note di elettronica, electro funk, nu disco e synthwave. “Il pensiero, la progettazione e la lavorazione per mezzo delle mani, è ciò che ha fatto sin dal principio la differenza. Ogni creazione, ogni processo di dinamica intellettuale, ogni idea fatta di tecnica, è il prodotto di come l'anima e la materia comunicano, generando un'unica melodia attraverso la modellazione. Ability sarà lo spazio della creatività, attraversando i settori dell’artigianato, della moda, dell’arredamento e della musica. La manualità capace di sorprendere con le sue realizzazioni, spingendo alla riflessione sociale, sulla via della transizione tra il passato ed il futuro” spiega l’ideatrice del progetto “Ability” Cleonice Di Muro, vice presidente dell’associazione Utò-Lo Spazio della Luce.