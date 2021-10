Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si parlerà della letteratura della migrazione, con uno sguardo approfondito al problema dell’integrazione nel paese ospitante, nella conferenza 'Migrant Writers: letteratura, migrazione, integrazione' organizzata per lunedì 25 ottobre alle 9,30 nel C.P.I.A. 1 – Foggia - Centro Provinciale Istruzione Adulti in via L. Sbano 5, e promosso dalla dirigente scolastica Antonia Cavallone.

Parteciperanno, in qualità di relatori, l’on. Antonio Tasso, vicepresidente Gruppo misto alla Camera, che parlerà delle politiche italiane sull’immigrazione, Giulia Fresca, giornalista e scrittrice e la giornalista e traduttrice Mariantonietta Di Sabato. Nel corso dell’incontro ci saranno contributi a cura dei docenti oltre ad una selezione di letture da parte degli studenti.

L’intrattenimento musicale vedrà impegnati Sergio Picucci (basso), Luigi Mitola (chitarra e voce), Alfredo Ricciardi (percussioni) e Bruno Caravella (armonica).

Coordina i lavori Marcello Casalino, docente CPIA 1- Foggia.