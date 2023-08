A Lucera bagno di folla per il saluto finale a Santa Maria Patrona

Finale con il botto per la festa in onore di Santa Maria Patrona a Lucera. Bagno di folla, infatti, per il concerto in piazza di Elettra Lamborghini seguito dai tradizionali fuochi pirotecnici. “Siamo davvero soddisfatti e contenti – ha commentato Francesco Finizio, presidente del comitato feste patronali – perché è stata una festa meravigliosa che ha animato per giorni la città e ha registrato un larghissimo consenso in tutti gli appuntamenti proposti. Siamo stati impegnati in maniera che definirei ‘appassionata’, però i risultati sono stati più che soddisfacenti e tangibili. Siamo felici perché il bilancio è positivo e poi perché abbiamo ricevuto il plauso da parte della Curia vescovile, delle istituzioni e soprattutto della gente: vedere testimonianze di affetto per questa festa ci rende orgogliosi e già pronti, eventualmente, per il prossimo anno”.

Carta vincente è stato il lavoro sinergico di istituzioni, associazioni e organizzazioni cittadine che hanno lavorato mesi per regalare alla cittadinanza una lunga serie di eventi che si sono alternati a celebrazioni religiose e processioni, nel rispetto della tradizione dei riti religiosi e delle usanze, riuscendo anche ad introdurre novità che sono state molto apprezzate. Diverse migliaia le presenze, anche da fuori regione, nelle piazze e nella serata finale. La Patrona, infatti, è stata omaggiata con iniziative già a partire dal mese di giugno con il cartellone ‘Aspettando Santa Maria’ che ha visto anche un inedito concerto di quattro corali della Diocesi di Lucera-Troia. Quindi sono seguite numerose manifestazioni a carattere folcloristico e rievocativo organizzate dall’aps ‘Cinque Porte storiche, culturale e artistico’. Il tutto nel segno della devozione all’Assunta, che ha raggiunto il culmine nel triduo del 14, 15 e 16 agosto, e finanziato con il contributo economico di singoli cittadini, di associazioni, di aziende e del Comune di Lucera.