'Perfetta' al Giordano: Geppi Cucciari porta in scena l'ultimo monologo di Mattia Torre

Nuovo appuntamento per la stagione di prosa 2022/2023 del Teatro Giordano. Protagonista nel doppio appuntamento di sabato 18 (alle ore 21) e domenica 19 febbraio (ore 18) sarà Geppi Cucciari, che porterà in scena lo spettacolo 'Perfetta'. Perfetta è l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso, nel quale si racconta un mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile. La protagonista assoluta è Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche. Un monologo nel quale trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo.

Scheda spettacolo

'Perfetta' con Geppi Cucciari.

Assistente alla Regia: Giulia Dietrich

Musiche originali: Paolo Fresu

Costumi: Antonio Marras

Disegno luci: Luca Barbati

Distribuzione: Terry Chegia

Testi e regia: Mattia Torre