Gaudiano a un passo dall'Ariston: Foggia pronta a spingerlo tra le nuove proposte di Sanremo con il televoto

"Avrò bisogno di tutto il vostro amore", aveva detto solo una settimana fa Gaudiano dagli studi di Rai Radio 2. E il grande giorno è alle porte, perché non è ancora finita e manca solo l'ultimo miglio per Sanremo. Giovedì 17 dicembre, dal Teatro del Casinò, alle 21.30 su Rai1, Radio2 e RaiPlay andrà in onda la finale di Sanremo Giovani che rappresenta anche una anteprima del 71° Festival della Canzone Italiana.

Sei delle otto Nuove Proposte saranno selezionate tra i dieci finalisti di AmaSanremo: assieme al foggiano Gaudiano, se la giocheranno Avincola, Folcast, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli. Hanno superato le audizioni e poi le semifinali in cinque puntate. Erano state presentate ben 961 domande di partecipazione.

La giuria è composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù. Sarà fondamentale anche il Televoto e Gaudiano avrà bisogno di tutto il sostegno dei suoi conterranei, chiamati a votare da casa per portare Foggia al Festival di Sanremo. A determinare il giudizio concorrerà anche il voto della Commissione Musicale, capitanata dal direttore artistico Amadeus, che selezionerà altri due artisti tra i vincitori di Area Sanremo. Nel corso della serata saranno presentati anche i Big in gara al Festival e i titoli delle canzoni.

Gaudiano è stato selezionato tra i finalisti con il brano "Polvere da sparo", singolo disponibile da più di un mese sulle principali piattaforme digitali e trasmesso dalle radio italiane. Ha emozionato Foggia, incollata allo schermo, e l'Italia con una canzone pop, dal ritmo incalzante e coinvolgente, che descrive la parabola della sofferenza per la perdita di una persona amata. Ha trasposto in musica, rendendola universale, la dolorosa morte del padre e l'impotenza di fronte alla malattia. "Tuo padre - gli hanno già detto - sarà molto orgoglioso di te".