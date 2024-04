Il Festival del Nerd si sposta in centro: "Sarà la festa dell'intera città"

Al di là degli ospiti – fra vecchie conoscenze e new entries – la vera novità è che quest’anno il Festival del Nerd sarà il festival della città di Foggia. L’emozione degli organizzatori, durante la conferenza stampa a Palazzo di Città, è palpabile. “È un’idea che abbiamo accarezzato fin dall’inizio e ora ci siamo riusciti: restituiremo alla città qualcosa di bello e di rilevanza culturale” spiega Alessandro Guida, responsabile dell’area cinema della kermesse.

Per questo suo ottavo compleanno, infatti, la prima fiera del fumetto di Foggia, i prossimi 4 e 5 maggio si svolgerà per la prima volta in centro, lungo l’isola pedonale. Merito di un dialogo che questa volta non è stato a senso unico: “Questa amministrazione ci ha ascoltati e ha sposato la nostra proposta” ci dice la coordinatrice attività area fumetto Francesca Capone, mentre la sindaca Maria Aida Episcopo precisa che “l’obiettivo è quello di portare alla ribalta un’idea bella di Foggia e di costruire il futuro della città sulla cultura”. Anche perché, come evidenziato dall’assessora alla cultura Alice Amatore, “il festival non sarà solo svago e divertimento, ma darà una bella sferzata all’economia locale grazie alla mole di gente che smuoverà”.

E così Foggia si prepara ad accogliere la fiumana di persone che arriverà nel primo weekend del mese delle rose per partecipare a quello che viene considerato uno dei più importanti punti di riferimento per appassionati di fumetti, libri, videogiochi, cosplay e streamer (fa parte della Rete Italiana del Fumetto). Ne sono attese almeno trentamila, per non sfigurare rispetto agli anni del GrandApulia e della Città del Cinema, anche se la nuova location (luogo dello shopping per antonomasia e ritrovo domenicale delle famiglie) si presta a numeri superiori. E anche perché il genere è stato ormai sdoganato ed è diventato trasversale e pop(olare).

“Se prima la cultura nerd era qualcosa di nicchia – ci spiega Rocco Scotellaro, presidente dell’Associazione ‘Festival del Nerd’ – oggi è capace di abbracciare tutte le età, dal bambino che guarda i cartoni animati al collezionista fino all’appassionato di fumetti che è cresciuto insieme ai suoi eroi preferiti”.

“Finalmente il fumetto è entrato a tutti gli effetti nella narrazione – aggiunge Francesca Capone – perché si è capito che può essere un ottimo mezzo per trasmettere, ma anche per riflettere e conoscere. I fumetti oggi parlano di storia, di cronaca, di biografie, e possono essere uno strumento per evadere anche da situazioni difficili. Sta entrando in tutte le case e in tutti i luoghi culturali”.

Per questo c’è grande attesa per gli ospiti che oltre ad incontrare fan e semplici curiosi negli stand dislocati lungo l’isola pedonale, saranno i protagonisti di una serie di workshop, laboratori e presentazioni di pubblicazioni che si snoderanno nei due giorni del festival. In città, quindi, arriveranno importanti nomi del panorama fumettistico sia nazionale che internazionale: Luca Maresca (Spiderman, John Doe, Martin Mystère, Nathan Never, Avengers), Antonio Muscatiello (Diabolik), Simona Simone, Lorenzo Coltellacci, Emiliano Barletta, Giuseppe Sansone (Topolino), Buong, Alessio Fortunato (John Doe, Dampyr), Marco e Stefano Chiuchiarelli, Germano Massenzio, Katia Centomo (7 crimini, Monster Allergy). Prevista anche la presenza del regista Alessandro Rak (Gatta Cenerentola, 2017).

In esclusiva per il Festival del Nerd, inoltre saranno messe in mostra le opere di Luca Maresca presso il Palazzetto dell’Arte Andrea Pazienza, e quelle dei disegnatori Elena Casagrande e Carmine di Giandomenico nella Galleria d'arte Moderna di Palazzo Dogana.

Non mancheranno gli appuntamenti con le gare di K-Pop (è possibile iscriversi online fino al 3 maggio) e con i Cosplayer in giro per il centro. Gran finale con l’attesissimo concerto della star delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena la sera di domenica.

E poi ci saranno loro, gli studenti: quelli delle scuole foggiane a cui saranno dedicati dei momenti ad hoc e quelli della Scuola di fumetto Gulliver che saranno i protagonisti di ‘Mine Vaganti’, un catalogo che raccoglie i loro lavori e che verrà presentato in anteprima proprio durante il Festival. Il tutto, anche quest’anno, rigorosamente gratuito (quest’anno è partita una raccolta fondi per garantire nel tempo la gratuità degli eventi e sostenere progetti educativi nelle scuole).

“Siamo l'unica fiera del settore in Italia – spiega Giuseppe Guida, direttore artistico del Festival e della Scuola di fumetto Gulliver – interamente gratuita per i fruitori. È complicato, ma ogni volta ci riusciamo perché siamo mossi dalla passione, dalla voglia di metterci in gioco. E poi siamo sempre la stessa squadra affiatata. Probabilmente è questo che ci ha resi sempre più forti e determinati”.

L’evento, organizzato dall’associazione Festival del Nerd in collaborazione con il Comune di Foggia, gode del supporto di Covo del Nerd, della Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia, dell'Università degli Studi di Foggia e del Polo Bibliomuseale di Foggia.