Una leggenda caravaggesca al castello di Monte Sant'Angelo

Domenica 17 ottobre, alle 20, nell’ambito del Monte Sacro Festival, neonata rassegna multidisciplinare di spettacolo dal vivo concepita per il territorio del Gargano e organizzata dall’associazione 'La Dramaturgie' e diretta dal grande compositore Arturo Annecchino, presso il Castello di Monte Sant’Angelo verrà proposta una tappa del progetto teatral-filmico 'Cecco del Caravaggio', che si concentra su una leggenda caravaggesca originatasi a Monte Sant'Angelo nel XXI secolo a causa di un misread; è questa una delle ultime leggende sul Merisi (ma non necessariamente l'ultima) che si sono generate fin dall'epoca in cui il grande maestro lombardo era ancora vivo.

La serata fa un escursus su queste storie (tra queste anche la falsa notizia relativa a una presunta morte di Caravaggio a Procida) e mostra in anteprima alcune immagini del film, attualmente in fase di postproduzione che sarà distribuito su piattaforma web nell'inverno inoltrato. Uno spettacolo-aperitivo realizzato grazie a una collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo e con EcoGargano che cade nel 450° anniversario della nascita del Merisi.

Dopo un’apertura prologo a fine luglio dedicata all’opera di Matteo Latino con la proposta del suo 'Infactory' in chiave di testimonianza, il commitment sulla sua opera e la commedia Freetime di Gian Maria Cervo e dei Fratelli Presnyakov, il Monte Sacro Festival, sostenuto dal MiC Direzione Generale Spettacolo, ha offerto un ampio programma di eventi musicali, teatrali e di danza in ospitalità e coproduzione. E’ già in cantiere un piano organico per le prossime edizioni del Festival che coinvolgeranno realtà importanti della scena italiana e internazionale che potranno essere ammirate a Mattinata, Monte Sant’Angelo e nel territorio del Gargano.