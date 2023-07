Foggia riparte dalla cultura con Fabrizio Gifuni

Lui è uno che non dimentica le origini e che si impegna in prima linea per la crescita culturale della sua terra. Nonostante riconoscimenti come il David di Donatello 2023 lo potrebbero portare pianta stabile altrove. Stiamo parlando dell’attore Fabrizio Gifuni (romano di nascita, ma di famiglia lucerina) che giovedì 20 luglio a partire dalle 20 sarà a Foggia a Parcocittà per l’evento ‘Ripartire dalla cultura’ (ingresso gratuito).

Che sia legatissimo alla sua terra lo dimostra anche il fatto che continui ad essere il direttore artistico della stagione ‘PrimaVera al Garibaldi’ del teatro Garibaldi di Lucera (insieme a Natalia Di Iorio) e a curare personalmente la rassegna teatrale del cartellone estivo ‘Estate, Muse, Stelle’ dell’anfiteatro augusteo di Lucera, giunto ormai alla IV edizione.

Tutto questo nonostante abbia alle spalle una carriera di tutto rispetto divisa fra cinema, teatro e tv, e abbia vinto per ben due volte sia i Nastri d’Argento che la prestigiosa statuetta italiana dell David: nel 2014 come miglior attore non protagonista per ‘Il Capitale umano’, e lo scorso maggio per aver vestito i panni di Aldo Moro in ‘Esterno notte’ di Marco Bellocchio.