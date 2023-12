Christmas e Canta Napoli: a Lucera la Magia del Natale di Micky Sepalone e la sua band

Lo spettacolo di Natale per i bambini e le famiglie di Micky Sepalone, Angela Piaf e la loro Christmas band fa tappa a Lucera. Mercoledì 27 dicembre, alle 20, in piazza Duomo, è in programma un doppio spettacolo: Christmas e Canta Napoli.

Un concerto per salutare il Natale aspettando il 2024, promosso dall’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Pitta nell’ambito del cartellone delle festività. Angela Piaf interpreterà i successi internazionali del Natale e a Micky Sepalone è affidato l'omaggio alla canzone classica napoletana.

Suoneranno dal vivo Francesco Genovese alla batteria, Sergio Picucci al basso, Luciano Parisano alla chitarra elettrica, Guido Paolo Longo al pianoforte e alle tastiere, Emanuele Acucella al sax. Al mixer audio Emmanuel Venturini.

A fare da cornice al concerto la neve artificiale e le bolle di sapone che renderanno ancora più suggestiva l'atmosfera nei pressi del Duomo.

Il winter tour di prosegue giovedì 28 dicembre a Sant’Agata di Puglia, il 29 dicembre ad Apricena e il 30 dicembre a Carpino.