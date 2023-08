A San Marco in Lamis torna il Festival ‘Cchiù Fa Notte e Cchiù Fa Forte’

Dove Indirizzo non disponibile San Marco in Lamis

A San Marco in Lamis, il paese delle poesie un caleidoscopio di avventure vi attendono per le vie. E’ così che l’Arci Pablo Neruda di San Marco in Lamis presenta l’edizione numero quattordici del festival ‘Cchiù Fa Notte e Cchiù Fa Forte’ che quest’anno raddoppia. Si fa festa, infatti, il 12 e il 13 agosto con musica, arte, sport e gastronomia per tutti i gusti e tutte le età.

Si inizia la mattina di sabato 12 con escursioni nel centro storico della cittadina garganica, la presentazione libro ‘San Marco, dintorni e zone limotrofe’ di Mariociro Ciavarella e un aperitivo musicale per continuare nel tardo pomeriggio con tornei sportivi, laboratori per grandi e piccini e un workshop su mafia e legalità. Chiusura di giornata con la musica de ‘Le Forbici di Atropo’, Auroro Borealo e Marlene Kuntz.

Domenica, invece, all’insegna di sport, laboratori botanici, di fumetto e sul pane, degustazioni enologiche, e workshop. A fine serata tutti a ballare con Baka & Routine, Bigmama e M¥Ss Keta. Tutti i concerti sono gratuiti.

Durante la due giorni sarà attivo un servizio navetta no stop con partenza dal viale dei dinosauri a Borgo Celano dove ci sarà la possibilità di lasciare la propria auto in un parcheggio custodito. Inoltre la sera, in concomitanza con i concerti, presso il circolo Auser sarà attivo uno spazio bimbi con animazione.