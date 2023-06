San Marco in Lamis

I Marlene Kuntz in concerto a San Marco in Lamis. Sabato 12 agosto alle 23 la rock band sarà ospite della prima serata del ‘Cchiufanotte Festival 2023’ con un concerto nel parcheggio antistante lo stadio comunale. In scaletta, oltre ai brani che hanno reso celebre la rock band, anche quelli dell’ultimo album ‘Karma Klima’ che dà il titolo al loro tour.

Il progetto Marlene Kuntz nasce nel 1990 per opera del chitarrista Riccardo Tesioe del batterista Luca Bergia. Non molto tempo dopo vi si unisce il cantante e chitarrista Cristiano Godano, proveniente dai disciolti Jack On Fire. Arrivano alla finale di Rock Targato Italia nel 1993 e vengono subito notati da Gianni Maroccolo. Il primo album, ‘Catartica’ esce nel maggio 1994 e contiene già molti di quelli che diventeranno i ‘classici’ della band.

Nel maggio 1996 esce ‘Il vile’, e anch’esso colleziona una serie di canzoni alle quali la band non potrà più rinunciare nelle performance live. Per la sua realizzazione arriva il bassista Dan Solo, che resterà con la band sino al 2003. Dal 1994 al 1997 i Marlene Kuntz non cessano mai la loro attività live diventando di fatto la band più apprezzata e seguita della scena rock italiana e continuano a sfornare album di successo.