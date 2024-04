Paganini in versione jazz per il nuovo appuntamento della Ico 'Suoni del Sud'

Il sesto evento della terza stagione concertistica dell’Orchestra ICO ‘Suoni del Sud’ propone un’esperienza musicale che trascende i generi, combinando la maestria classica con l’innovazione del jazz. ‘Paganini in Jazz’, evento in programma il 19 aprile alle 20.30 al Teatro Giordano, presenta una trascrizione dei celebri Capricci del violinista e compositore genovese Niccolò Paganini realizzata da Roberto Molinelli, che incorpora ritmi tipici brasiliani e sudamericani, come Samba, Bossa, Choro, Afoxè, Marcha Rancho, con un omaggio al Tango.

Sul palco, insieme all’Orchestra ICO ‘Suoni del Sud’ diretta dal maestro Molinelli, si esibiranno il violinista Ettore Pellegrino e il Trio Nosso Brasil specializzato in musica brasiliana e sudamericana, composto da Gianluca Persichetti (chitarra), Andrea Avena (basso) e Stefano Rossini (batteria).

‘Paganini in Jazz’ si annuncia come un viaggio musicale affascinante, grazie alla straordinaria duttilità del solista Ettore Pellegrino, che si alternerà tra l’esecuzione classica dei Capricci, accompagnato dall’orchestra, e la riscrittura di ognuno di essi in versione jazz. Quest’ultima darà ampio spazio all’improvvisazione legata ai ritmi latinoamericani, resa possibile anche dalla presenza del Trio Nosso Brasil.

L’orchestrazione creata da Roberto Molinelli per i Capricci classici non segue necessariamente gli schemi armonici tipici dell’epoca di composizione. Al contrario, pur mantenendo inalterata la stesura violinistica originale, Molinelli ha immaginato armonie completamente diverse dalle originali ripensando queste composizioni in uno stile spesso cangiante e ricollocandole in altri ambiti sonori e musicali. Questo processo di ‘variazione’ lo ha portato a sperimentare generi diversi, ricorrendo anche all’utilizzo di strumenti non comuni nelle sale da concerto, come il Pandeiro, uno strumento a percussione suonato con le mani.

Co-artefice di questa fusione tra classica e jazz è Ettore Pellegrino, violinista dalla carriera internazionale, che svolge un’intensa attività concertistica in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche, sia come spalla che come solista, esibendosi in Italia ed all’estero. Direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, dal 2012 al 2021 ha ricoperto lo stesso incarico per il Teatro Marrucino di Chieti e, dal 2021 per la ICO ‘Suoni del Sud’ di Foggia.

La terza stagione dell’Orchestra ICO ‘Suoni del Sud’ è organizzata in collaborazione con il Teatro Umberto Giordano e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. Per informazioni sui biglietti, si può chiamare il numero 324.5912249.