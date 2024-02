Programmazione dal 19 al 29 febbraio al Cineteatro Farina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Past Lives e Sound of Freedom.. I prezzi dei biglietti di Sound of Freedom li potete consultare direttamente su www.liveticket.it/salafarina. Un film che ti prende per il cuore e non ti lascia più andare via.

#PastLives, opera prima della sudcoreana Celine Song con Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro, candidato a 5 #GoldenGlobe e in vetta alle classifiche internazionali dei migliori film dell’anno.

Sound of Freedom - Il Canto della Libertà, diretto da Alejandro Monteverde con Jim Caviezel, Mira Sorvino e Bill Camp, vi aspetta al cinema dal 19 febbraio.

Dopo aver salvato un ragazzino da spietati trafficanti di bambini, un agente federale scopre che la sorellina è ancora prigioniera e decide di imbarcarsi in una pericolosa missione per salvarla.