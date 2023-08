A Celle San Vito torna la 'Festa del vicino'

Tutto pronto per l’estate ricca di eventi a Celle San Vito. Si parte martedì 8 agosto alle 8.30 con il pellegrinaggio al santuario di San Vito dove alle ore 11 si celebrerà una Santa Messa. Il giorno successivo si terrà uno spettacolo di falconeria a cura dell’Associazione ‘I Falconieri dell’Irno’.

Grande attesa per la ‘Festa del vicino’ in programma giovedì 10 agosto a partire dalle 20. Per l’occasione ogni cellese cucinerà per i propri vicini di casa e poi, in grandi tavolate tra piazze e strade, tutti ceneranno insieme. Ognuno contribuirà ad allestire la cena portando qualcosa. Nata come festa di quartiere venti anni fa, oggi coinvolge tutto il paese.

Sabato 12 agosto alle 21.30 Nick D’Apollo terrà un concerto in onore di Domenico Modugno, mentre alle 23 andrà in scena lo spettacolo del ‘Mudù’ con Umberto Sardella e Antonella Genga. Il 14 agosto, invece, alle 21.30 in piazza concerto di Edoardo Vianello. Il cartellone agostano si concluderà il 18 agosto alle ore 18 con una conferenza curata da Maria Laura Simeone e dal titolo ‘La via Traiana nel viaggio in Italia dall’Ottocento all’età contemporanea’. Seguirà alle ore 21 la sagra dai sapori francoprovenzali con i cicatelli e altre primizie locali.

Organizzato dall’amministrazione comunale, il cartellone estivo ha il supporto operativo delle operatrici dello Sportello Linguistico.