In 400 al concerto per i 150 anni dell'istituto 'Altamura - Da Vinci': "E' il più antico d'Italia"

Si sono conclusi nell’aula magna della facoltà di Economia di Foggia, con l’inaugurazione della facciata storica del 1872, gli eventi dei 150 anni di storia dell’Istituto ‘Altamura - Da Vinci’ di Foggia, ovvero il più antico d'Italia. La serata è stata deliziata da un bellissimo concerto organizzato dal maestro Luciano Natale, con oltre 50 musicisti e 4 cantanti lirici appartenenti all’orchestra di fiati ‘Apulia’, diretta dal maestro Antonello Ciccone. All’evento hanno preso parte tante autorità e oltre 400 persone. Il dirigente il professore Pasquale Palmisano ha ringraziato la cittadinanza per la notevole partecipazione.

LA STORIA DELL'ISTITUTO | L'Istituto "Altamura" di Foggia nasce per iniziativa della Camera di Commercio nel 1864, solo due anni dopo il Tecnico di Fermo, ma primo in Italia riconosciuto come Regio Istituto nel 1872: da subito si connota come testimonianza dell’intelligentia tecnologica e culturale della città, della Capitanata e del Mezzogiorno. Frutto della spinta alla meccanizzazione della cerealicoltura e delle imprese, per assicurare la manutenzione delle moderne macchine agricole, l'Istituto ha accompagnato in 150 anni tutte le spinte industriali, scientifiche e tecnologiche del territorio.

L'insegnamento congiunto di teoria e pratica si è avvalso delle antiche officine (fonderia, falegnameria...) evolutesi in modernissimi laboratori digitalizzati (meccatronica, informatica, chimica...). Gli edifici e i macchinari (dai più antichi ai più avanzati) rendono tangibili le significative vicende di questa lunga storia (come l'occupazione delle Forze Alleate che se ne avvalsero per la logistica dell'avanzata verso il Nord e i Balcani), tanto che nei capannoni antichi sta sorgendo un Museo Storico della Scienza e Tecnologia. Il complesso architettonico oggi si presenta con una lunga facciata razionalista a mattoncini rossi, scandita verticalmente da pietra bianca che inquadra due portali con bassorilievi fascisti, con la data -anno XVIII dell'E.F, e un diaframma in vetrocemento. All'interno, nel primo dei vari cortili-giardino, resta visibile la bella facciata classicheggiante del primo edificio, con portale d’ingresso tripartito e fornice centrale ad arco, sormontato da una imponente trabeazione con cornice e vela, riportante la scritta “Scuola per le arti meccaniche e fabbrili - anno 1872”. Ulteriori testimonianze sono offerte dalla teoria di epigrafi storiche dell'antico androne "sacrario" e dalla bella e caratteristica biblioteca (realizzata anch'essa in un'antica officina) che ospita l'Archivio Storico con collezioni di documenti, fotografie e registri storici.