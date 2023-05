A Carlantino turisti anche dal Molise per celebrare la Madonna della ricotta

Grande successo per la festa della Madonna della ricotta a Carlantino. Lo scorso weekend, infatti, nel borgo dauno si sono riversati tantissimi turisti provenienti dall’intera Capitanata e anche dal vicino Molise. Complice il bel tempo, ma anche la riapertura dell’antica chiesa dell’Annunziata, un luogo simbolico che ricorda la tradizione della transumanza, strettamente legata alle origini di questa festa.

La festa della Madonna della ricotta, infatti, deve il suo nome a una consuetudine legata proprio all’antica pratica della migrazione stagionale del bestiame da Abruzzo e Molise verso Monte San Giovanni, a pochi chilometri da Carlantino e oggi area archeologica grazie al ritrovamento di reperti risalenti sia all’età preistorica che attestanti la presenza di un insediamento romano.

Arrivati sul monte (dove sorge la chiesa dell’Annunziata restituita alla comunità qualche giorno fa), come segno di ringraziamento nei confronti dell’ospitalità della terra dauna, i pastori rendevano omaggio alla Madonna lasciando in offerta latte, formaggi e ricotta. Consuetudine e ricorrenza che, ogni anno, Carlantino ricorda celebrando colei che nell’immaginario popolare da Santissima Annunziata si è trasformata in Madonna della ricotta.

“Materialmente e idealmente – ha dichiarato il sindaco Graziano Coscia – la nuova stagione di Carlantino riparte proprio da questa festa e dalla riapertura della Chiesa dell’Annunziata. Dal fine settimana appena trascorso e fino a dicembre, Carlantino sarà animato da almeno un evento al mese per promuovere non solo il nostro paese ma un intero territorio. Facciamo squadra con i comuni e con tutti gli attori istituzionali, associativi e culturali di un’area territoriale che ha tanto da offrire, sotto ogni aspetto, per costruire un futuro di sviluppo condiviso”.