All'Uni Fg arrivano i 'Personal Career Advisor'. Per gli studenti anche la consulenza psicologica

Si chiamano ‘Personal Career Advisor’, letteralmente ‘Consulenti alla carriera alla pari’. Non sono i classici tutor che all’università accolgono le matricole e danno loro informazioni, ma hanno il compito di accompagnare gli studenti durante l’intero percorso accademico. Dopo una sperimentazione triennale con il corso di laurea di ‘Scienze dell’educazione e della formazione’ il servizio è stato esteso all’intero Ateneo foggiano.

Sono i cosiddetti ‘studenti senior’, coordinati da un team scientifico con a capo le professoresse Daniela Dato (delegata all’orientamento) e Mariangela Caroprese (delegata al placement), Emilia Tullo (Area Orientamento e Placement), Erika Ena (Unità Counseling e Career Development Center) e Severo Cardone (componente del Career Development Center di Ateneo), che si preoccupa anche della loro formazione grazie ad un team di ‘Coordinatori Advisors’ (Miriam Bassi, Cristina Romano e Marco Tappi).

“Perché pur essendo consulenti – ci spiega la Dato che è anche professoressa ordinaria di pedagogia generale – sono consulenti alla pari che aiutano i colleghi più giovani, ma non sono dei professionisti e quindi noi abbiamo il compito di accompagnarli e sostenerli, ed eventualmente subentrando con altre professionalità laddove ci rendiamo conto che ci sono problemi più complessi”.

Infatti una volta al mese per loro (ma ne possono fare richiesta tutti gli studenti), è previsto un servizio personalizzato di consulenza psicologica. “Ci siamo resi conto – continua la Dato – che ci sono delle situazioni in cui non basta più la consulenza pedagogico didattica e metodologica di accompagnamento al percorso di studi, perché si presentano problemi più complessi legati a particolari forme di malessere, disturbi comportamentali, dell’attenzione e di gestione dell'ansia. In quei casi ci affidiamo ad una psicoterapeuta esperta che al momento è la dottoressa Angela Balzotti”.

Nello specifico il compito del PCA è quello di accompagnare lo studente nei percorsi di conoscenza delle proprie vocazioni e interessi, di sviluppo delle competenze trasversali più richieste dal mondo delle imprese, di utilizzo dei principali strumenti di self-marketing per migliorare la propria occupabilità, ma anche di gestione autonoma del proprio percorso universitario (gestione delle paure e delle ansie, pianificazione degli esami, personalizzazione del piano del metodo di studio). A tutto ciò, si aggiunge anche un servizio di accompagnamento post laurea per almeno 6 mesi dal conseguimento del titolo di laurea.

Insomma, l’Ateneo foggiano non bada a spese per il benessere dei propri studenti: i due servizi (quello psicologico e quello di accompagnamento alla pari) sono totalmente gratuiti.