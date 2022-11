La Puglia punta sul turismo da crociera: "Occasione di visibilità"

Visitare la Puglia in crociera è sempre più di tendenza. Proprio per valorizzare questo trend, oggi giovedì 3 novembre sarà on line l’avviso pubblico dell’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione per acquisire servizi di comunicazione del brand Puglia nell’ambito del turismo marittimo. “Si tratta di un avviso per finanziare le iniziative di comunicazione e promozione del brand Puglia da parte delle compagnie crocieristiche e dei tour operator che organizzano catene charters nella nautica da diporto. Verranno stanziati, in via sperimentale, 400mila euro per le attività che si svolgeranno nel 2023. La letteratura ci dice che sei crocieristi su dieci confermano di voler tornare nella città dove approdano con ricadute importanti nell’economia dei territori. I dati acquisiti dall’Osservatorio di Pugliapromozione rivelano che i turisti giunti via mare in Puglia principalmente mediante nave da crociera, per il 90% non hanno mai visto la nostra regione, che vi giungono per la prima volta via mare, che visitano le principali località turistiche durante la sosta dell’imbarcazione. Con questo avviso, dunque, le crociere e la nautica diventano per la destinazione Puglia, una vetrina, un’occasione di visibilità e di incentivazione per i viaggiatore a ripetere l’esperienza per più giorni e tornare nei nostri territori” dice Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia.

Il tacco d’Italia si sta affermando sempre più come meta ambita di crocieristi, sia sull’Adriatico che sullo Jonio ci sono ampi margini di crescita per questa modalità di viaggio che ha come perno la valorizzazione dei territori di approdo. E’ in questa direzione che va l’avviso pubblico.

Possono partecipare compagnie di navigazione per crociere, e tour operator specializzati in catene charter nella nautica, servizi di comunicazione integrata nella forma di media mix, per veicolare il brand Puglia in più direzioni contemporaneamente e a più target distinti per mezzo nell’ambito del maritime tourism e in attuazione dell’intervento di ”Valorizzazione dell’offerta, di informazione e accoglienza turistica e di governance”.

Le attività sono, giusto come esempio e come elenco non esaustivo, pubblicità attraverso il sito internet dell'affidatario; pubblicità a bordo delle navi/imbarcazioni; social media marketing anche con l’ausilio di influencer; magazine di bordo; annunci vocali; gadget con brand Puglia; boarding pass; pubblicità su altri canali e media a titolarità dei soggetti dei proponenti; corner/spazi fisici promozionali a bordo o nella rete di vendita.

La scadenza: l’avviso pubblico è aperto per 19 giorni dalla data di pubblicazione e, quindi, si potrà partecipare entro e non oltre le ore 14 del 22 novembre. La finalità dell’avviso è costituire un elenco di fornitori in regime di esclusività. Il budget disponibile è di € 400mila (Iva inclusa). Ogni offerta non potrà superare il valore massimo di € 100.000,00 (Iva Inclusa) e resta suscettibile di riduzione o rimodulazione da parte di Pugliapromozione in sede di valutazione. Le offerte sono presentate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo valorizzazionepp@pec.it (solo per gli operatori operanti all’estero al seguente indirizzo e-mail valorizzazione@aret.regione.puglia.it e devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante o da un suo delegato. Per maggiori informazioni ecco il link all’avviso https://tinyurl.com/mwcd4ezv con il suggerimento di inviare preferibilmente quesiti scritti.