L'ex campione di MotoGp Lorenzo porta la sua Grande ruota panoramica nel porto di Vieste: c'è l'ok del Comune

Una grande ruota panoramica sorgerà nel porto di Vieste. Con delibera n. 45, la Giunta del comune garganico ha accolto la richiesta pervenuta da Jorge Lorenzo Guerrero, ex campione mondiale di MotoGp (tra i più grandi rivali di Valentino Rossi, ndr), proprietario della struttura.

L'ex pilota iberico ha proposto l'installazione della ruota, di concerto con la Jody Luxury Events srl, ma soprattutto - si legge nella delibera - la sua presenza alla cerimonia di inaugurazione e la pubblicizzazione attraverso i propri canali social degli eventi in programma a Vieste.

La Giunta ha ritenuto la proposta "idonea a garantire una adeguata promozione turistica del territorio, anche oltre i confini nazionali", ritenendo opportuno - nelle more dell'approvazione della variante del piano regolatore - di concedere in concessione l'area in testata del molo di sopraflutto.

La ruota, alta 32 metri, dispone di 24 vetture, impianto di illuminazione a led di ultima generazione Rgb, idoneo a consentire un risparmio energetico considerevole, e la possibilità di adattamento del colore dell'illuminazione a seconda delle caratteristiche peculiari degli eventi che verranno organizzati dal Comune. È provvista anche di un pannello centrale, del diametro di 2,5 metri, individuato per la proiezione di messaggi pubblicitari. Come ha fatto presente lo stesso Lorenzo nella proposta protocollata al Comune, la ruota è fruibile anche per i diversamente abili, ai quali è riservata la possibilità di effettuare un giro gratuito in piena sicurezza.