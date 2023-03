Tutto rimandato per il nuovo Rettore: primo tempo a Curtotti, seguono Serviddio e Lo Muzio

Donatella Curtotti, direttrice del dipartimento di Giurisprudenza, si aggiudica il primo tempo della corsa al Rettorato. C'è bisogno di un'altra votazione, forse due e probabilmente anche l'ultimo turno di ballottaggio, per sapere chi sarà il nuovo numero uno dell'Università di Foggia e guiderà l'ateneo dauno fino al 2029.

Alta l'affluenza alle urne: dalle 9.30 alle 17 del 15 marzo ha votato il 94,34% dei 736 aventi diritto: vi hanno partecipato 403 docenti, 45 studenti.

Il voto pesato delle 205 preferenze espressione del personale tecnico-amministrativo, pari a 80, è così distribuito: 22 preferenze sono state attribuite a Lorenzo Lo Muzio, 21 a Donatella Curtotti, 18 a Milena Sinigaglia, 11 a Gaetano Serviddio e 7 a Sebastiano Valerio.

Tutto da rifare quindi, si torna al voto il 28 marzo: in quella occasione ed eventualmente anche nella sessione del 28 dello stesso mese, servirà la maggioranza assoluta dei voti espressi da tutti i votanti. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione avranno riportato il maggior numero di voti (qualora vi siano più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti, il ballottaggio viene effettuato tra tutti loro). A seguito dell'eventuale ultimo turno di ballottaggio, vincerà l candidato che riporterà il maggior numero di voti oppure, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo di professore ordinario o, nell’ipotesi di ulteriore parità, quello più giovane anagraficamente.

Le schede verdi di docenti e studenti hanno confermato le impressioni della vigilia: Donatella Curtotti è in vantaggio con 118 preferenze, segue il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Gaetano Serviddio, con 112. Il prof. Lorenzo Lo Muzio, ordinario di Malattie odontostomatologiche ha ottenuto 90 preferenze, la direttrice del Dafne Milena Sinigaglia, 75. Sono 49 invece i voti espressi a favore di Sebastiano Valerio, direttore del dipartimento di Studi Umanistici.

Questo, invece, il risultato definitivo: 139 voti Curtotti, 123 Serviddio, Lo Muzio 112, Sinigaglia 93 e Valerio 56