Rinnovato il direttivo dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro: Massimiliano Fabozzi confermato alla presidenza

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Foggia ha rinnovato il proprio Direttivo e il Collegio dei revisori che saranno in carica per il triennio 2024/2027. È stato confermato, per la quinta volta consecutiva, il presidente uscente Massimiliano Fabozzi che ricopre anche la carica di presidente del Cup Foggia (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali) ed è referente per il Sud Italia dell’ufficio di Presidenza dei Cup territoriali.

Il Consiglio Provinciale è composto da: Massimiliano Fabozzi Presidente, Grazia Longo Segretario, Elisabetta D’Agnone Tesoriere, Rita Cardellino Consigliere, Francesco Colangelo Consigliere, Marco de Carlo Consigliere, Giuseppe Sinigagliese Consigliere. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: Antonio Pennacchia Presidente, Angiola Cialone Revisore, Vincenzo Maiocco Revisore.

"È sempre un onore rappresentare l’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il mio impegno continuerà ad essere costante sul territorio per garantire la crescita dei professionisti e delle realtà imprenditoriali che a noi si affidano. Ritengo, inoltre, che la formazione continua sia fondamentale per tutti noi", afferma Massimiliano Fabozzi, iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Foggia dal 1996. E, infatti, il 27 febbraio dalle ore 9.30 alle 13.30 presso la Confcommercio Foggia (via Luigi Miranda 10) è in programma il convegno di aggiornamento gratuito 'Il rapporto di lavoro di soci, amministratori e familiari'.

Le tematiche affrontate saranno di grande attualità: dall’inquadramento previdenziale e assicurativo al compenso agli amministratori, dalla gestione del Tfm a trasferte, rimborsi spese e welfare agli amministratori e soci, fino al lavoro familiare. Ad analizzare caratteristiche, limiti e criticità del rapporto di lavoro di soci, amministratori e familiari, anche attraverso esempi pratici e concreti, sarà Giuseppe Gentile, avvocato giuslavorista in Napoli. Il convegno è valido ai fini della formazione continua ed obbligatoria per i Consulenti del Lavoro e dà diritto a 4 crediti (è possibile iscriversi sulla piattaforma di formazione continua del Cno).