Rete delle professioni tecniche bacchetta l'amministrazione Episcopo: "Vostro silenzio assordante"

La rete delle professioni tecniche della provincia di Foggia non parteciperà all'incontro del 15 aprile sulla legge Regionale 36/2023 con l'amministrazione comunale, non solo perché sostengono di aver affrontato più volte l'argomento ma anche perchè "non siamo mai stati convocati per affrontare tematiche importanti di natura tecnico-urbanistica a cominciare dal Pug".

Ne danno notizia Stefano Torraco, presidente Ordine Ingegneri della provincia di Foggia, Francesco Faccilongo, presidente Ordine Architetti P.P.C della provincia di Foggia, Antonio Troisi, presidente Collegio Geometri di Foggia, Cosimo De Troia, presidente Collegio Geometri circondario di Lucera, Giovanna Amedei, presidente Ordine Geologi della Puglia, Roberto Palmieri del Collegio Periti Industriali e Giampietro Di Mola, presidente Ordine Agronomi e Forestali: "Il Comune di Foggia ha perso un'altra grande occasione, dal momento dell'insediamento della nuova Giunta, per poter dare un segnale di cambiamento" sostengono.

"Abbiamo costituito una rete di professioni proprio per semplificare i rapporti con le pubbliche amministrazioni, offrendo un interlocutore strategico e privilegiato per lo sviluppo del territorio nonchè per la risoluzione di problematiche che in questo momento affliggono Foggia e la sua provincia. Ci saremmo aspettati già da tempo la convocazione di un tavolo tecnico vista la nostra piena e totale disponibilità ma, ribadiamo, siamo stati travolti da un silenzio assordante. Con questo, però, non significa che non accoglieremo positivamente un cambio di passo da parte dell'amministrazione comunale di Foggia che, anzi, ci auspichiamo". concludono i rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Foggia.