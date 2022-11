Autonomia per le donne vittime di violenza: la Regione approva l’avviso pubblico, disponibili oltre 600.000 euro.

Empowerment e autonomia delle donne vittime di violenza, la Regione Puglia approva l’avviso pubblico con una dotazione di oltre 600.000 euro. “Parliamo di un intervento diretto in favore delle donne”, spiega l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, “finalizzato al sostegno abitativo, al reinserimento lavorativo e più in generale all'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza”.

“Così, con oltre 600.000 euro, l’obiettivo è quello di supportare le donne disoccupate o inoccupate il cui percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza preveda la riqualificazione e l’inserimento lavorativo, ma anche i progetti che prevedano il miglioramento della condizione economica e professionale delle donne occupate”, aggiunge.

La mancanza di autonomia economica e lavorativa, infatti, costituisce ancora oggi un impedimento alla fuoriuscita di tante donne dalla spirale di violenza. “Lavoreremo a stretto contatto con i Cav – Centri antiviolenza dislocati sul territorio e saranno loro che personalizzeranno i percorsi e le risposte per ciascuna donna che ne farà richiesta”, puntualizza a FoggiaToday l’assessora Barone. “Anche in questo caso, il nostro intento resta quello di non lasciare indietro nessuno.”