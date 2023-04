Formazione e orientamento: 90mila euro per 'Work opportunity', il progetto destinato a giovani disoccupati e neet

L’Assessorato alle Politiche, Attività e Servizi sociali informa la cittadinanza che con deliberazione n. 170 del 3 Aprile 2023 il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia ha approvato l’atto dirigenziale riguardante ‘Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro’ (Azione 8.11 del Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020) approvando la proposta progettuale del Comune di San Marco in Lamis e finanziandola per l’importo di € 90.500.

Il progetto presentato dall’amministrazione si chiama ‘Work opportunity’ ed è rivolto agli studenti, ai giovani in cerca di prima occupazione, a giovani disoccupati che hanno smesso di cercare lavoro, ai cosiddetti ‘Neet’ (giovani non attivi che non studiano, non lavorano, non fanno formazione) e sarà gestito attraverso un partenariato con Enti del terzo settore che si occupano di formazione e orientamento, oltre che in collaborazione con Arpal.

Il progetto è strutturato su tre linee di intervento: Orientation Labs (laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi), Job Days (giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio) e Orientation Desk (sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali).

Soddisfatto l’assessore alle Politiche sociali, Paolo Soccio: “Aspettavamo già da qualche mese che la Regione rifinanziasse questa misura a cui tenevamo in maniera particolare, questa notizia non può che rallegrarci, perché in un contesto economico-sociale come il nostro, dove la percentuale delle persone potenzialmente attive corrisponde all’incirca al 52%, si fa molta fatica a trovare occupazione, ma l’aspetto più drammatico è che molti giovani, ma questo vale anche per gli adulti, tirano i remi in barca e si arrendono, smettendo del tutto di cercare lavoro, di studiare o di fare formazione, ciò impedisce loro di avere altre opportunità e di poter accedere ad un lavoro qualificato e ben retribuito. Le persone in età lavorativa attiva, spesso per mancanza di fiducia verso le istituzioni e per senso di scoraggiamento, tendono a non iscriversi nemmeno nei centri per l’impiego, né a cercare informazioni sulle opportunità offerte a vario titolo dai programmi regionali (come il Pal Puglia). Questi sono i motivi che hanno spinto il Comune di San Marco in Lamis a partecipare al Bando “Punti Cardinali”, per rendere gli alunni delle scuole di I e II grado, gli universitari, i disoccupati e le famiglie di quest’ultimi più consapevoli delle scelte da intraprendere e poter costruire un progetto di vita”.

Per quanto riguarda gli ‘Orientation Labs’ le attività saranno articolate in 50 laboratori, ognuno da 6 ore per un totale di 300 ore e avranno l’obiettivo di far conoscere i vari percorsi formativi e professionali, di educare alle proprie scelte in modo consapevole e responsabile, far conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni del futuro, l'offerta formativa e lavorativa del proprio territorio, far conoscere gli strumenti per l’avvio all’imprenditorialità.

Con gli otto “Job Days” previsti gli utenti verranno messi direttamente in collegamento con le aziende presenti nel territorio per poter capire quali sono le mansioni e le professionalità attualmente richieste.

Le attività dell’ ‘Orientation Desk’, realizzate da esperti del settore, garantirà l’apertura di uno sportello per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì per 6 ore al giorno per un totale di 24 settimane facendo attività di ascolto e accoglienza per portare il giovane all’autoconsapevolezza, stimolare l’autoconoscenza per poter strutturare il bilancio delle proprie competenze. Verrà dato supporto nell’individuazione dei propri obiettivi professionali, sulla base delle competenze ed aspirazioni, verranno date informazioni sui percorsi formativi professionalizzanti, informazioni sui servizi e i progetti presenti sul territorio finalizzati all’accompagnamento e inserimento lavorativo.

Il Sindaco Michele Merla ringrazia la Regione per l’attenzione che sta dando alle politiche giovanili e del lavoro e ritiene che questa di “Punti cardinali” sia un’iniziativa innovativa, che va oltre il semplice info point orientativo, come era una volta il vecchio Informagiovani: “Coinvolgere le alte professionalità del settore lavorativo, gli enti di formazione, l’Arpal stessa nel compito di attuare le politiche per il lavoro e a favore dei giovani è sicuramente la strada giusta da imboccare per dare, o ridare, un’occasione di orientamento, di formazione, di riconversione, di consapevolezza dei propri mezzi a quelle persone che sono sfiduciate e che hanno bisogno di quella scintilla che consenta loro di rimettersi in gioco, rimettere in moto le energie sopite. Dopo gli anni della pandemia durante la quale si è acuito il problema del lavoro ed è stato obiettivamente più difficile cercare un’occupazione, credo che questo finanziamento possa essere uno strumento efficace per aprire nuovi orizzonti e dare speranza a chi vuole riscrivere il proprio progetto di vita lavorativa”.