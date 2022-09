Puglia, partono le misure di Garanzia Giovani

"Contestualmente alla firma degli atti unilaterali d’obbligo da parte degli enti di formazione accreditati al programma, fissata per il prossimo giovedì 15 settembre, partiranno le misure di formazione e lavoro del nuovo Garanzia Giovani”. Lo comunica l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia.

“Già da luglio sono ripartite le azioni di accoglienza, presa in carico ed orientamento ai giovani Neet pugliesi da parte delle agenzie per il lavoro accreditate alla Regione Puglia e selezionate con apposito bando. Con la firma dell’atto unilaterale d’obbligo, adempimento tecnico di primaria importanza, possono partire anche le misure di politica attiva come i tirocini e i corsi di formazione erogati dagli enti di formazione. Il nuovo Garanzia Giovani – continua l’assessore – è quindi pienamente operativo. Nelle prossime settimane – conclude – aggiorneremo anche il catalogo dei percorsi formativi per renderlo ancora più in linea con le esigenze del mercato del lavoro”.