Rc auto, prezzi sempre più alle stelle in Capitanata: in un anno premio medio cresciuto del 20%

“Quasi 900 euro i premio RC a fronte di una media nazionale annuale di poco inferiore ai 600 euro: la provincia di Foggia si conferma tra le province italiane con il premio RC auto più elevato”. È questo il risultato di un monitoraggio effettuato dalla Presidenza e dei volontari del Servizio Civile di Adoc Foggia.

“In base alle rilevazioni dell’ultimo mese, il prezzo medio attuale dell’assicurazione a Foggia è di 872,48€, contro una media italiana di 591,10€. Rispetto a 6 mesi fa (744,84€), in questa provincia si registra quindi un +17,14%”, si legge ancora nel monitoraggio Adoc. L'incremento percentuale sale al 19,97% se si raffronta il prezzo di agosto 2023 con quello di agosto 2022.

A far schizzare i prezzi delle polizze assicurative l'inflazione e l'aumento dei costi delle riparazioni dei modelli incidentati e l’elevato numero di furti e di truffe assicurative (anche in questa classifica la Capitanata è tra le prime province in Italia). Questi aumenti, sommati all’inflazione, al caro energia, all’aumento della sosta a pagamento nel capoluogo e al mancato aumento dei salari, gravano in maniera quasi insostenibile sulle famiglie.

“Assicurare e conservare un’auto in Capitanata sono ormai, sempre più, equiparate a beni di lusso. Senza considerare la lunga trafila burocratica e le difficoltà relazionali alle quali è costretto a sottoporsi chi subisce il furto del mezzo. È evidente che tutto il meccanismo si è inceppato: vanno posti in essere gli opportuni correttivi e, in definitiva, pensate anche azioni per calmierare le tariffe delle polizze RC auto”, conclude Adoc Foggia. In allegato, il dettaglio del monitoraggio realizzato dalla Presidenza e dei volontari del Servizio Civile di Adoc Foggia.