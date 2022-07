Pnrr Sport e Inclusione, ammessi progetti per 15 milioni: nella laguna di Varano un Centro federale di Motonautica

Cagnano Varano è uno dei 45 Comuni italiani ammessi alla fase concertativo-negoziale prevista dall’avviso, pubblicato dal Dipartimento per lo Sport lo scorso 23 marzo nell’ambito dell’investimento ‘Sport e inclusione sociale’ del Pnrr, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti di interesse delle Federazioni Sportive. L’amministrazione guidata da Michele Di Pumpo, delegato allo Sport Giovanni Iannone, ha candidato un progetto da 4 milioni di euro per la realizzazione di un Centro federale di Motonautica. Esultano dal Comune, tra i più piccoli a partecipare. La candidatura risulta tra le sei pugliesi ammesse.

“Cagnano Varano sarà sede del più importante Centro Federale di Motonautica del Sud Italia – annunciano – obiettivo importante sia per Cagnano che per tutto il territorio garganico”. Il progetto, fanno sapere, “sarà calibrato tra San Nicola Imbuti, Località Bagno e Località Puzzone: un vero Centro Federale di Motonautica sulla Laguna di Varano”. L’amministrazione ringrazia il presidente dell’ente Parco nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza, “che ha creduto in questo progetto fin da novembre 2021” e la Federazione Italiana Motonautica, che peraltro aveva patrocinato l’ultima tappa del Campionato Italiano di Jetsurf sul Lago di Varano il 13 e 14 novembre 2021.

Nel corso della fase concertativo – negoziale si procederà alla definizione degli interventi, formalizzando l’elenco dei soggetti ammessi al finanziamento ed è allora che verranno quantificate le risorse finanziarie. All’esito della verifica istruttoria condotta dal Dipartimento sulle candidature relative al cluster 3, figurano nella lunga lista dei Comuni esclusi per la manifestazione di interesse mancante da parte di una federazione sportiva Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Mattinata e San Paolo di Civitate.

All’altro avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di impianti polivalenti indoor, Cittadelle dello sport o impianti natatori, hanno partecipato i Comuni di Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo.

Il Comune capoluogo ha presentato una manifestazione di interesse per l’intervento 1, relativo alla realizzazione di nuovi impianti per favorire il recupero di aree urbane. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto indoor destinato all’atletica leggera nel Campo Scuola Coni ‘N. Mondelli L.Colella’ e il recupero dell’impianto outdoor esistente, con interventi di demolizione e ricostruzione e di ampliamento. L’importo dei lavori è pari a 3,5 milioni di euro.

Il Comune di Cerignola è l’unico ammesso sia al cluster 1 che all’intervento 2 per l’efficientamento di strutture esistenti. I lavori riguardano un nuovo palazzetto con un campo da pallacanestro, un campo da pallavolo e un campo per pattinaggio a rotelle nel quartiere Santa Barbara, progetto da 1,5 milioni di euro, e la ristrutturazione del Pala Dileo che interesserà spogliatoi, campo, tribune e vie d'accesso, con l’ampliamento dell’impianto sportivo, per una spesa di 1 milioni di euro.

È stato ammesso con riserva il Comune di Manfredonia, che ha candidato il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente indoor nel Comparto CA9 del Prg di Manfredonia, angolo Viale Mediterraneo e Viale Gen. Umberto Nobile. Il costo totale dell’intervento ammonta a 2, 5 milioni di euro.

Anche il Comune di San Severo è stato ammesso con riserva. Ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto polivalente indoor sull’anulare sportivo in Viale Castellana, che prevede una spesa complessiva di 2,5 milioni di euro.

Le candidature ammesse nel Foggiano ammontano complessivamente a 15 milioni di euro. I comuni saranno contattati dal Dipartimento per lo sport per l’avvio della fase concertativo-negoziale e la sottoscrizione delle convenzioni.