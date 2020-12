La Regione Puglia assume: entro l'estate i primi 661 contratti, priorità ai neolaureati fino a 32 anni

Entro la prossima estate la Regione Puglia procederà alle prime 661 nuove assunzioni a tempo indeterminato previste dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, approvato dalla giunta a giugno di quest'anno. Nei bandi sarà inserito "un criterio ad hoc", ha annunciato l'assessore al Personale Gianni Stea, "per assumere neolaureati - dove necessario tale titolo di studio - fino a 32 anni con l'obiettivo anche di favorire il rientro dei giovani dall'estero e dalle regioni del Nord Italia".

La giunta regionale ha ulteriormente definito il piano assunzionale, rivisitandolo per il 2021 con altre 360 unità, grazie all'avanzo di bilancio 2020. Complessivamente si parla di 1021 unità suddivise nelle varie categorie: 228 passaggi livello, la stabilizzazione di 38 Co.co.co e 754 nuove assunzioni per varie posizioni a tempo indeterminato.

“Come promesso, abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita", afferma Stea che assicura tempi brevissimi anche per i bandi di concorso: "Stiamo facendo ogni sforzo affinché si possa partire con la pubblicazione già a febbraio". Altri posti, con scadenza triennale saranno poi recuperati con risorse ministeriali. “Si tratta di personale altamente specialistico per far fronte ad eventuali situazioni emergenziali - precisa Stea - Contiamo così di poter assumere risorse umane per una trentina di unità”.

L'assenza di criticità nel bilancio regionale ha permesso di avviare il piano. “Veniamo da un quinquennio dove la Giunta regionale ha esaurito tutte le graduatorie - ha detto l'assessore regionale al Personale - fornendo così a tanti giovani assunti una certezza lavorativa definitiva".