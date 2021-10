Sosta tariffata: densa nube nera per i 68 lavoratori Apcoa, aumentano le tensioni e le preoccupazioni

La situazione vertenziale dei sessantotto lavoratori della ditta Apcoa Parking che si occupa della sosta tariffata del Comune di Foggia non trova sbocchi positivi.

Da circa tre mesi, Filt-Cgil, Filt-Cisl e Ugl Trasporti, hanno chiesto incontri al commissario prefettizio per trovare un soluzione che possa tutelare sia i posti di lavoro agli addetti del servizio ma anche proposte per incrementare gli introiti della sosta. "Ad oggi, nessuno spiraglio sembra concretizzarsi e la tensione tra i lavoratori aumenta con il passare delle ore ed anche il sollecito invito formulato dal Prefetto di Foggia ad “esaminare la possibilità di svolgere un incontro per l’esame congiunto della problematica...” è rimasto senza esito" scrivono.

In relazione a quanto descritto, per la giornata del 21 ottobre i lavoratori della società, con il coordinamento delle tre segreterie, organizzeranno un presenziamento nei pressi del Palazzo del Governo di Foggia, a partire dalle 10, chiedendo udienza, per una loro delegazione, al prefetto Esposito