Addio all'ing. Domenico Mazzamurro: Foggia perde uno dei suoi professionisti più illustri

L’ing. Domenico Mazzamurro, uno dei professionisti più illustri della città di Foggia, non ce l’ha fatta: è deceduto all’età di 83 anni. Lascia una moglie e tre figli. I funerali si svolgeranno lunedì 12 giugno alle 16.30 nella chiesa San Pietro.

Dal 2010 al 2012, nelle vesti di amministratore unico di Ataf Spa, durante il governo cittadino targato Gianni Mongelli, si era occupato della ristrutturazione del debito aziendale, della riorganizzazione gestionale e del riequilibrio economico-finanziario dell’azienda di trasporto pubblico, per la quale, già dal 1976 al 1990, aveva ricoperto il ruolo di direttore generale; così come in Amgas dal 1986 al 1990.

A Roma, è stato direttore generale di Atac dal 1991 al 1996. Dal 1996 al 2001 è stato consulente tecnico dei ministri Burlando, Treu e Bersani. E dal 1995 docente di master per laureati in Economia, Ingegneria dei Trasporti, Ingegneria Gestionale a Roma, Napoli, Pisa, Pavia e Padova. Per due anni, dal 2001 al 2003, ha ricoperto il ruolo di amministratore unico nella Ferrovia Centrale Umbra.

Dal 2004 al 2009 ha esercitato il ruolo coordinatore nazionale della Commissione Trasporti-Governo del Territorio-Infrastrutture e Lavori Pubblici. Ha lavorato alla Legge Finanziaria del 2008 con lo staff dell’ex Ministro Padoa Schioppa, ha collaborato con il ministero dello Sviluppo Economico al fianco dell’ex viceministro Bubbico. Per sei anni, dal 2003 al 2009, è stato referente tecnico per il ministro delle Infrastrutture e il Cipe e direttore generale dell’Acam, l’Agenzia regionale Campania della Mobilità sostenibile.