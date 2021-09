Spostato di nuovo il mercato settimanale del venerdì: posticipato per via dei test 'Tfa Sostegno' alla Città del Cinema

C'è l'ordinanza della commissione straordinaria. Venerdì 24 settembre si svolgeranno le prove per l’ammissione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo grado

Posticipato a sabato 25 settembre il mercato settimanale di Foggia. Venerdì, la Città del Cinema in via Miranda - piazzale Anna De Lauro Matera ospiterà, infatti, i test preselettivi per l'ammissione ai corsi Tfa Sostegno relativi alla scuola secondaria di primo grado.

Considerata la concomitanza del mercato e delle prove, "ritenuto che la contestualità dei due eventi porterebbe ad ingenerare difficoltà nella viabilità e a probabili assembramenti e criticità riguardo la corretta osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza anti-Covid19", la commissione straordinaria del Comune di Foggia, con l'ordinanza numero 3 del 21 settembre firmata da Sebastiano Giangrande, ha disposto il divieto di svolgimento dell’attività di vendita sull’area del mercato settimanale di via Miranda venerdì 24 settembre, e lo spostamento al 25 settembre.

La decisione è stata assunta dopo aver consultato le associazioni di categoria nel corso di un incontro svoltosi il 16 settembre.

Stesso provvedimento era stato disposto in occasione dei test di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università di Foggia del 3 settembre scorso.