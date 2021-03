Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico: stanziati 12 milioni per sette scuole superiori di Capitanata

Sette interventi per un importo complessivo di 1.977.842,30 sono stati stanziati per la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori della Provincia di Foggia dal ministero dell’Istruzione.

“In un momento di grande emergenza, con il nuovo stanziamento, il Governo permetterà alle province di effettuare investimenti che potranno garantire edifici sicuri. Grazie a queste risorse, diamo il via ad un piano di investimenti mirati, attraverso progetti già approvati e inseriti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici della Provincia di Foggia, per costruire nuove scuole e trasformare gli edifici esistenti in luoghi più sicuri e accoglienti, ecologicamente sostenibili e in grado di assicurare agli studenti tutti gli strumenti necessari per crescere nell'apprendimento. Continua così, in modo costante, l’impegno dell’Ente, autentico punto di riferimento, per il territorio. La scuola è un settore trainante per la crescita del Paese, rappresenta il nostro futuro” ha dichiarato il presidente Nicola Gatta.

Questi i sette interventi che riguardano gli edifici scolastici delle scuole superiori di secondo grado, di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, i cui progetti sono stati realizzati e candidati dagli uffici del settore Edilizia scolastica e Immobili dell’ente, attivati anche attraverso la documentazione e il supporto tecnico e consulenziale forniti dal progetto Uefa: si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria dell’istituto Alberghiero 'M. Lecce' di San Giovanni Rotondo; dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'Ipeoa 'Michele Lecce' di Manfredonia; dei lavori di manutenzione straordinaria all'istituto Pacinotti di Foggia; degli interventi di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria edilizia scolastica del Pascal di Foggia; degli interventi per la trasformazione dell'edificio scolastico 'De Rogatis' di San Nicandro Garganico in edificio nzeb e per il miglioramento della sua qualita' ambientale indoor; dell'intervento di riqualificazione dell’auditorium del liceo Galilei Moro di Manfredonia e dell'intervento di riqualificazione dell’auditorium e laboratori cucine dell’Iiss 'Pavoncelli' corso scuola Agraria di Cerignola.