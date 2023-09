Verbali mai notificati ed enti distratti: "Opportuno opporsi, attenti ai pignoramenti"

Dai Giudici di Pace delle Isole, passando per il Sud sino al Centro Italia, continuano gli annullamenti di cartelle, ingiunzioni, intimazioni per multe stradali di Prefetture, Province e Comuni. Dopo un 2023 pieno di ricorsi accolti dai giudici, l'avvocato Cristiano Ceriello, responsabile legale dell'associazione 'Difesa Consumatori e Contribuenti”, lancia l'appello a controllare quanto viene notificato dai concessionari alla riscossione dei tributi.

Da Palermo, passando per la Campania, la Puglia, il Lazio e la Capitale, i giudici stanno annullamento migliaia di euro di richieste "che, invero, nemmeno sanno provare il diritto ad incassare" quando si va davanti al Giudice di Pace. “Spesso siamo in presenza di verbali mai ricevuti, addirittura in udienza non vengono nemmeno portate le copie delle presunte notifiche, o in alcuni casi l'Ente nemmeno si costituisce, pur in presenza di cartelle ed ingiunzioni per migliaia di euro che, però, vanno contestate in trenta giorni, pena il dover pagare cifre non dovute" come ribadisce l'avv. Cristiano Ceriello.

Ora che il Governo si appresta ad inasprire le sanzioni amministrative riformando il codice della strada, 'Difesa Consumatori e Contribuenti' lancia l'allarme: "Giusta la sicurezza, giusto che chi sbaglia paghi, ma quando le somme non sono dovute opporsi è doveroso e, anzi, oramai è chiaro che una parte delle richieste sono infondate, nulle, illegittime e gli enti sono condannati pure alle spese di giudizio che, chiaramente, saranno poi a carico sempre di noi contribuenti trattandosi di pubbliche amministrazioni. Ma attenti ai pignoramenti, sempre più frequenti si stanno facendo i pignoramenti sui conti correnti a danno di contribuenti e risparmiatori, soprattutto ora che i concessionari hanno ripreso la riscossione" ricorda anche il Dott. Pasquale Di Carluccio, presidente dell'associazione.

Tra i casi passati in rassegna dall'associazione c'è anche quello relativo all'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla società di riscossione del Comune di San Giovanni Rotondo, nell'aprile 2017, mai notificato. Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del verbale di contestazione. La pubblica amministrazione non ha fornito la prova al trasgressore. La sentenza del Giudice di Pace è del 20 giugno 2023. Il Comune di San Giovanni Rotondo è stato condannato in solido con Andreani Tributi al pagamento delle competenze del giudizio.